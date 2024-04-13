Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Також є випадки, коли відключення стаються поза графіком, але пов'язані вони винятково з певними аварійними ситуаціями.

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Ситуація з енергетикою у Харкові

Харківські енергетики працюють у режимі великого навантаження. Одразу після атаки вони розбирають завали на об'єктах, оцінюють масштаби руйнувань і розпочинають роботу з відновлення.

У місті та області часто лунають повітряні тривоги, які можуть тривати по декілька годин, відповідно це перериває роботу. Безпека – головне, адже ворог продовжує дотримуватися своєї тактики так званого подвійного удару.

"Іноді росіяни б'ють і у три хвилі. Але попри це енергетики дійсно 24/7 перебувають на об'єктах, роблять максимум, щоб ми були зі світлом Навіть попри останні удари, після блекауту були ще кілька ударів по місту і об'єктах – однаково робиться максимум, щоб у місті працював метрополітен, частково наземний електротранспорт і намагаються теж скоротити відключення енергетики саме в місті і в області", – зауважила Черненко.

Енергетики зазначають, що за останній час було як мінімум пів сотні прильотів по відповідних об'єктах. Найпотужніший був останній удар, внаслідок якого зруйновані ключові енергетичні об'єкти. Для їх відновлення необхідні місяці.

Місцеві керманичі провели засідання, де значну частину обговорення приділили саме енергетичній сфері.

За словами міського голови Терехова, держава готова підтримувати Харків. Зокрема генераторами для багатоповерхівок, мобільними ТЕЦ і так далі. Ми розуміємо, що літо ще попереду, але вже треба думати про опалювальний сезон і люди теж мають замислитися, як убезпечувати свій побут в умовах осені та зими,

– сказала кореспондентка.

Попри всі складнощі Харків продовжує жити. Там більше пів мільйона мешканців. Багато хто переїхав з області, хто повернувся з евакуації додому. Це також і родини з дітьми.

"Зовні місто живе і воно нагадує великий мурашник, але це не означає, що тут жити легко. Тут часті тривоги і дуже багато вибухів. Тому життя складне, але воно продовжується. Ми бачимо, що кожен на своєму місці працює, зокрема, як енергетики", – додала Черненко.

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