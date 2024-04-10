Щоб врятувати Харків від постійних обстрілів, потрібно розгорнути повномасштабну систему ППО над Харковом. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Завдання ворожих атак на Харків
Роман Світан зазначив, що загарбники атакують Харків плануючими авіабомбами, ракетами повітря – земля, земля – земля, які вони використовують у якості балістичних, зокрема, С-300, "Іскандери" та інші модифікації. Останнім часом росіяни намагаються тиснути також "Шахедами".
Завдання окупантів – посіяти паніку. Не тільки у Харкові, а загалом в українській спільноті. Ворог намагається підняти градус незадоволення та тривожності, тиснувши на одну точку. Росіяни обрали саме Харків, тому що він розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Росією.
Є можливість врятувати Харків. Розвернути повномасштабну систему ППО над Харковом. Це кілька рівнів ешелонованої оборони, починаючи від мобільних груп, закінчуючи Patriot або SAMP/T. Але для цього потрібно відсунути лінію кордону або лінію бойового зіткнення від Харкова на 50 кілометрів у бік Бєлгорода,
– вважає полковник ЗСУ в запасі.
Обстріли Харкова: останні новини
- У Харкові 9 квітня приблизно о 14:58 пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є два прильоти по центральній частині міста. За попередньою інформацією, ворог атакував КАБами. Було поранено 4 людей.
- Вдень 7 квітня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по місту. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 в Шевченківському районі Харкова пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждало 5 людей.
- Вибух від С-300 був у Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки – 2, виробниче підприємство – 1, автомобілі – 10. Обійшлося без постраждалих.
- Вдень 6 квітня окупанти вдарили по житловій частині Харкова. Внаслідок атаки одна людина загинула. Також відомо про 4 поранених.