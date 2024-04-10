Щоб врятувати Харків від постійних обстрілів, потрібно розгорнути повномасштабну систему ППО над Харковом. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Завдання ворожих атак на Харків

Роман Світан зазначив, що загарбники атакують Харків плануючими авіабомбами, ракетами повітря – земля, земля – земля, які вони використовують у якості балістичних, зокрема, С-300, "Іскандери" та інші модифікації. Останнім часом росіяни намагаються тиснути також "Шахедами".

Завдання окупантів – посіяти паніку. Не тільки у Харкові, а загалом в українській спільноті. Ворог намагається підняти градус незадоволення та тривожності, тиснувши на одну точку. Росіяни обрали саме Харків, тому що він розташований у кількох десятках кілометрів від кордону з Росією.

Є можливість врятувати Харків. Розвернути повномасштабну систему ППО над Харковом. Це кілька рівнів ешелонованої оборони, починаючи від мобільних груп, закінчуючи Patriot або SAMP/T. Але для цього потрібно відсунути лінію кордону або лінію бойового зіткнення від Харкова на 50 кілометрів у бік Бєлгорода,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

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