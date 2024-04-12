Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що рішення про евакуацію є нагальним і стосується лише північного прикордоння Харківської області.
Не пропустіть Росія змінила тактику: Подоляк назвав 2 ключових умови, щоб захистити Харків
Необхідність примусової евакуації
Було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію 182 дітей із сім'ями в примусовий спосіб з трьох районів – Богодухівського, Харківського та Ізюмського, а також з чотирьох громад – це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Борівська.
"47 населених пунктів, звідки ми маємо вивезти дітей у примусовий спосіб. Це населені пункти на прикордонні", – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Борівська місцева влада написала, що в їхній громаді, тобто пунктах, які підпадають під евакуацію, залишилося чотири дитини. Старости розмовляють із сім’ями і наголошують про необхідність виїзду та підготовлені пункти, де можна тимчасово проживати.
Якщо є потреба виїхати за межі Харкова чи Харківської області взагалі, то є логістичні маршрути та волонтери, які приїдуть, заберуть з речами, домашніми тваринами і відвезуть, куди буде необхідність і запит.
Правоохоронці на блокпостах та логістичних маршрутах не пропускатимуть родини з дітьми назад, оскільки діє заборона на повернення назад саме з дітками. Це діє так само на Куп’янщині, тож цей алгоритм вже відпрацьований.
Такі міри приймаються через небезпеку для сімей та дітей проживати поблизу прифронтової зони.
Для деяких населених пунктів – Липці або Золочів – введено рекомендацію для батьків вивезти дітей, бо це небезпечно. Все через те, що в Липцях сталася теж трагедія, коли росіяни обстріляли центр, магазини, аптеку. Там загинуло двоє жінок і 14-річна дівчинка.
Евакуація Харкова – фейк
Російська пропаганда використовує для маніпуляції не лише свої так звані новинні сайти чи програми, а ще й різноманітні телеграм-канали та ТікТок. Евакуацію Харкова ніхто не оголошував. Попри доволі складну ситуацію з електрикою, місто живе.
Виїжджають лише родини з маленькими дітьми, тому що за відсутності електрики у побуті дуже важко. Тому повідомлення про евакуацію саме Харкова – це виключно маніпуляція росіян.
Харків: останні новини
- Росія посилила бомбардування Харкова від грудня. The Economist зауважують, що Росія почала застосовувати тактику подвійних ударів – б'є другий раз по тому ж місцю, "щоб уразити тих, хто намагається надати допомогу після першого удару".
- Вдень 7 квітня окупанти вдарили по центру міста. Пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів, постраждали 5 людей.
- Футболіст збірної України Руслан Маліновський поширив у своїх соцмережах відео, на якому футболісти-аматори проводили матч, проте почули звук ракети та вибух поблизу. За мить вони побачили ще одну ракету, після чого впали на газон, щоб не отримати осколкові поранення.
- Зранку 11 квітня ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харківщини, внаслідок чого метро не працювало кілька годин.