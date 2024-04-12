Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що рішення про евакуацію є нагальним і стосується лише північного прикордоння Харківської області.

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Необхідність примусової евакуації

Було прийнято рішення про обов’язкову евакуацію 182 дітей із сім'ями в примусовий спосіб з трьох районів – Богодухівського, Харківського та Ізюмського, а також з чотирьох громад – це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Борівська.

"47 населених пунктів, звідки ми маємо вивезти дітей у примусовий спосіб. Це населені пункти на прикордонні", – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Борівська місцева влада написала, що в їхній громаді, тобто пунктах, які підпадають під евакуацію, залишилося чотири дитини. Старости розмовляють із сім’ями і наголошують про необхідність виїзду та підготовлені пункти, де можна тимчасово проживати.

Якщо є потреба виїхати за межі Харкова чи Харківської області взагалі, то є логістичні маршрути та волонтери, які приїдуть, заберуть з речами, домашніми тваринами і відвезуть, куди буде необхідність і запит.

Правоохоронці на блокпостах та логістичних маршрутах не пропускатимуть родини з дітьми назад, оскільки діє заборона на повернення назад саме з дітками. Це діє так само на Куп’янщині, тож цей алгоритм вже відпрацьований.

Такі міри приймаються через небезпеку для сімей та дітей проживати поблизу прифронтової зони.

Зверніть увагу! В Новоосиновому Харківської області сталася трагедія, коли під обстріл потрапила родина. На місці загинув чоловік, а на наступний день загинув 11-річний хлопчик. Цю родину евакуювали, вони виїхали з небезпечної території, але сім’я вирішила повернутися.

Вони повернулися не через блокпости, а забороненими маршрутами. На жаль, сталася трагедія, бо батько і син загинули.

Для деяких населених пунктів – Липці або Золочів – введено рекомендацію для батьків вивезти дітей, бо це небезпечно. Все через те, що в Липцях сталася теж трагедія, коли росіяни обстріляли центр, магазини, аптеку. Там загинуло двоє жінок і 14-річна дівчинка.

Евакуація Харкова – фейк

Російська пропаганда використовує для маніпуляції не лише свої так звані новинні сайти чи програми, а ще й різноманітні телеграм-канали та ТікТок. Евакуацію Харкова ніхто не оголошував. Попри доволі складну ситуацію з електрикою, місто живе.

Виїжджають лише родини з маленькими дітьми, тому що за відсутності електрики у побуті дуже важко. Тому повідомлення про евакуацію саме Харкова – це виключно маніпуляція росіян.

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