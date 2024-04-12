Корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что решение об эвакуации является неотложным и касается только северного приграничья Харьковской области.

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Необходимость принудительной эвакуации

Было принято решение об обязательной эвакуации 182 детей с семьями в принудительный способ из трех районов – Богодуховского, Харьковского и Изюмского, а также из четырех громад – это Дергачевская, Золочевская, Липецкая и Боровская.

"47 населенных пунктов, откуда мы должны вывезти детей принудительно. Это населенные пункты на границе", – отметил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Боровская местная власть написала, что в их громаде, то есть пунктах, которые подпадают под эвакуацию, осталось четыре ребенка. Старосты разговаривают с семьями и отмечают необходимость выезда и подготовленные пункты, где можно временно проживать.

Если есть необходимость выехать за пределы Харькова или Харьковской области вообще, то есть логистические маршруты и волонтеры, которые приедут, заберут с вещами, домашними животными и отвезут, куда будет необходимость и запрос.

Правоохранители на блокпостах и логистических маршрутах не будут пропускать семьи с детьми обратно, поскольку действует запрет на возвращение обратно именно с детьми. Это действует так же на Купянщине, поэтому этот алгоритм уже отработан.

Такие меры принимаются из-за опасности для семей и детей проживать вблизи прифронтовой зоны.

Обратите внимание! В Новоосиновом Харьковской области произошла трагедия, когда под обстрел попала семья. На месте погиб мужчина, а на следующий день погиб 11-летний мальчик. Эту семью эвакуировали, они выехали с опасной территории, но семья решила вернуться.

Они вернулись не через блокпосты, а запрещенными маршрутами. К сожалению, произошла трагедия, потому что отец и сын погибли.

Для некоторых населенных пунктов – Липцы или Золочев – введено рекомендацию для родителей вывезти детей, потому что это опасно. Все из-за того, что в Липцах произошла тоже трагедия, когда россияне обстреляли центр, магазины, аптеку. Там погибли две женщины и 14-летняя девочка.

Эвакуация Харькова – фейк

Российская пропаганда использует для манипуляции не только свои так называемые новостные сайты или программы, а еще и различные телеграмм-каналы и ТикТок. Эвакуацию Харькова никто не объявлял. Несмотря на довольно сложную ситуацию с электричеством, город живет.

Выезжают только семьи с маленькими детьми, потому что при отсутствии электричества в быту очень трудно. Поэтому сообщения об эвакуации именно Харькова – это исключительно манипуляция россиян.

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