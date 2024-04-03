Трагическими деталями поделился первый заместитель главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич. Он отметил, что семья мальчика, который умер в больнице, накануне тайно вернулась домой после обязательной эвакуации.
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Сначала не хотели выезжать, а потом тайно вернулись
Как отмечает Канашевич, Новоосиново, Куриловской общины, расположено на левом берегу реки Оскол. Согласно решению Совета обороны Харьковской области и Приказом начальника Харьковской ОВА, этот населенный пункт подпадает под обязательную эвакуацию принудительно детей вместе с родителями или лицами, которые их заменяют. То есть в этом селе детей не должно быть вообще.
К сожалению, семья 11-летнего мальчика, ведет он дальше, долго упиралась эвакуации и до последнего тянула. Она считала, что это позволит им остаться и подвергать угрозе своих детей.
Канашевич отметил, что совместными усилиями районной и местной администраций, совместно с полицией и координационным гуманитарным центром до родителей таки удалось донести бесперспективность их попыток игнорировать требования по эвакуации.
Как часто бывает, добавил заместитель главы, многие думают, что их беда точно обойдет, и что опасность касается всех, кроме них. Вероятно, имея именно такие мысли, подчеркнул он, семья решила вернуться тайно на опасную территорию.
И вот результат. Ужасный! Очень хочется, чтобы этот случай открыл глаза родителям и добавил ума в восприятии последствий настоящей войны и непоправимости принятия безответственных решений,
– подчеркнул он.
Обстрел Харьковщины 2 апреля: коротко о главном
- Подробнее о ситуации рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что российские военные обстреляли населенный пункт Новоосиново Купянского района около 17:00.
- Тогда погиб 58-летний мужчина, а его сын с ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение.
- А уже утром 3 апреля Синегубов сообщил, что мальчик, к сожалению, умер в больнице. Медики боролись за его жизнь, но травмы, которые он получил после обстрела, были несовместимы с жизнью.