11-летний парень с ранениями был госпитализирован в медицинское учреждение, к сожалению, от полученных травм ребенок умер. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Российские войска обстреляли село Новоосиново

Синегубов сообщил, что в результате обстрела села Новоосиново, что в Купянском районе Харьковской области, погиб 11-летний мальчик.

Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице,

– рассказал он.

Председатель ОГА добавил, что российские войска совершили обстрел населенного пункта накануне, 2 апреля. 58-летний отец мальчика погиб сразу после атаки.

Синегубов также рассказал, что примерно 15 населенных пунктов Харьковской области, включая Ветеринарное, Гатище, Плетеневку и другие, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов. Также были объектами авиаударов поселок Синьковка и Липцы.

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