Трагічними деталями поділився перший заступник глави Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Він зауважив, що родина хлопчика, котрий помер у лікарні, напередодні таємно повернулася додому після обов'язкової евакуації.

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Спочатку не хотіли виїжджати, а потім таємно повернулися

Як зазначає Канашевич, Новоосинове, Курилівської громади, розташоване на лівому березі річки Оскіл. Згідно з рішенням Ради оборони Харківської області та Наказом начальника Харківської ОВА, цей населений пункт підпадає під обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей разом з батьками або особами, котрі їх замінюють. Тобто у цьому селі дітей не має бути взагалі.

На жаль, родина 11-річного хлопчика, веде він далі, довго впиралася евакуації та до останнього тягнула. Вона вважала, що це дозволить їм залишитися та піддавати загрозі своїх дітей.

Канашевич зазначив, що спільними зусиллями районної та місцевої адміністрацій, спільно з поліцією та координаційним гуманітарним центром до батьків таки вдалося донести безперспективність їхніх намагань ігнорувати вимоги щодо евакуації.

Звернімо увагу! 23 листопада 2023 року матір і двоє дітей виїхали до Харкова. Сталося це через три тижні після оголошення примусової евакуації.

Як часто буває, додав заступник глави, багато хто думає, що їх біда точно омине, і що небезпека стосується всіх, крім них. Ймовірно, маючи саме такі думки, наголосив він, родина вирішила повернутися таємно на небезпечну територію.

І ось результат. Жахливий! Дуже хочеться, щоб цей випадок розплющив очі батькам та додав розуму у сприйнятті наслідків справжньої війни і непоправності прийняття безвідповідальних рішень,

– наголосив він.

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