Из-за этого появляются вбросы о создании 150 тысячного войска, которое якобы россияне готовят для наступления на Харьков. Кроме того, оккупанты поняли, что нужно наносить ракетные и дроновые удары в одно место. Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, назвав, два условия, как защитить город.

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Что убережет Харьков от российских обстрелов

Подоляк отметил, что для того, чтобы защитить Харьков, Украине нужна тактическая авиация и существенное увеличение боевых действий на территории приграничных областей России – Белгородщины, Курщины, Брянщины.

Относительно информации о том, что россияне концентрируют силы и средства для атаки на Харьков, – нет. Они просто превращают Харьков в город руин. Просто уничтожают,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Не было же осуждения за уничтожение Авдеевки, Мариуполя, Бахмута. Звучали лишь реакции вроде "ой, как это страшно". Однако никаких юридических действий не вводилось. Не было приостановления торговли с Россией в полном объеме. Не было существенного наращивания помощи Украине.

Россия все анализирует и оценивает. Смотрит на уменьшение помощи, на странную риторику, на психологическое нагнетание. Россияне видят, что мировое сообщество не реагирует на ракеты, которые ударили по крупнейшей дамбе ДнепроГЭС, не реагирует на то, что в России сейчас нелегитимная власть.

Если ты не имеешь никакой реакции на все, что ты делаешь. И еще и наоборот – ты видишь, что Украину осуждают на каких-то направлениях. Что ты будешь делать? Просто убивать. Максимально убивать. Максимально разрушать,

– сказал Подоляк.

Как иностранные компании помогают России обходить санкции

Более того, компании государств, которые поддерживают Украину, одновременно работают на российском рынке и платят налоги. Иногда даже позволяют обходить санкции, то есть продают Москве чипы для ракетостроения. Россия этим пользуется, продолжает изготавливать "Искандеры" и "Калибры".

Когда преступник убивает людей, его можно остановить силой, а затем арестовать. После человек будет нести юридическую ответственность. Если же наши партнеры говорят, что "мы боимся России", это отнюдь не остановит Путина и поэтому он продолжает террор Украины.

Как обойти депрессивные настроения Запада

Советник главы ОПУ отметил, если бы Украина имела полноценную защиту с воздуха – тактическую авиацию и системы противоракетной обороны, а также фортификации и наземную оборону – Россия не смогла бы захватить Украину, потому что для этого нужно более 800 тысяч солдат, а такого количества она не имеет.

Однако Кремль рассчитывает на совсем другое – на то, что будут делать депрессивные западные медиа. Они должны сказать, что "Россия – большая страна, ее надо бояться". В то же время не пишут, что "Украина получила даже больше, чем просила".

Иностранные медиа не могут сказать, что логистически не выполнили соответствующие решения, поэтому перекладывают нынешнюю ситуацию на мощность России. Выйти из этого помогут публичные разговоры.

Объяснять, что на цены на нефть влияет уничтожение российской нефтепереработки и существенное увеличение количества сырой нефти плохих и грязных марок Урала на глобальном рынке,

– отметил Михаил Подоляк.

Рано или поздно прорвет условную плотину и украинские партнеры поймут, что все зависит от математической формулы – количество высокотехнологичного оружия в Украине против старой амуниции, неподготовленных мобилизованных, но в огромном количестве с российской стороны.

О ситуации на Харьковщине