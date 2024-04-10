Известно, что именно запустили по Волчанску оккупанты. Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА.

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Последствия удара противника

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, сообщил о последствиях от атаки врага.

По его словам, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. Он сообщил, что в результате ударов полностью разрушена поликлиника.

Синегубов заявил, что пока известно об одном пострадавшем.

На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение,

– сообщил председатель Харьковской ОГА.

Эту информацию он обнародовал в 14:38.

Россия атаковала Харьков 10 апреля