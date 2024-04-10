Известно, что именно запустили по Волчанску оккупанты. Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА.
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Последствия удара противника
Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, сообщил о последствиях от атаки врага.
По его словам, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. Он сообщил, что в результате ударов полностью разрушена поликлиника.
Синегубов заявил, что пока известно об одном пострадавшем.
На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение,
– сообщил председатель Харьковской ОГА.
Эту информацию он обнародовал в 14:38.
Россия атаковала Харьков 10 апреля
- Харьков постоянно находится под вражеским огнем.
- Днем в среду, 10 апреля, в Харькове были слышны взрывы. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что около 14 часов состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.
- Он сообщил, что горит магазин и аптека. Кроме этого, как он отметил, предварительно: под завалами могут находиться люди.