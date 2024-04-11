Внаслідок обстрілу загинули дві продавчині, 42 та 59 років, а також 14-річна дівчина. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що також є поранені.
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Зокрема, був поранений 16-річний хлопець. За даними Харківської ОВА, станом на сьогодні він перебуває у дуже важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати підлітка.
Удари по Харківщині
У Липцях було кілька великих пожеж. Речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко повідомив, що площа пожежі склала 500 квадратних метрів.
Мешканка Липців Світлана на момент атаки перебувала у в іншому населеному пункті. Довгий час вона працювала у сусідньому магазинчику, тому вона добре знала загиблих продавчинь. Анна Черненко зазначила, що для жінки велике диво, що вона не була там.
Ми були у Слобожанському, збирались їхати звідти. Буквально 10 хвилин до прильоту пішла викопати смородину. Це нас врятувало з чоловіком. Ми чули ці прильоти. Якби не пішла копати смородину, нас би, напевно, не було,
– сказала Світлана.
Також 10 квітня ворог ударив по Малій Данилівці Харківського району. Там серйозні руйнування, була пожежа у гуртожитку навчального закладу.
Крім того, росіяни завдали кількох ударів по Вовчанську. Приблизно опівдні ворог вдарив з БпЛА, скинув вибухівку на цивільний автобус, який проїжджав. Через кілька годин окупанти вдарили по місцевій лікарні з авіації. Від будівлі не залишилося нічого.
Атаки на Харківщину: останні новини
- Вечері 10 квітня повідомили про вибух у Харківській області. Повітряну тривогу в області оголосили о 18:16. Менше, ніж через 20 хвилин повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині. О 18:38 повідомили про вибух в області.
- Вдень 10 квітня Росія вже завдавала удару по Харківській області. Зокрема, під атакою ворога опинився Вовчанськ, де окупанти випустили дві керовані авіабомби. Було поранено двох цивільних 54-річних чоловіків. Один із них – технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни. Обох постраждалих госпіталізували.
- Також приблизно о 14 годині відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району.
- Щонайменше 10 вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Під ударом ворога опинилась критична інфраструктура міста. Наразі в Харківській області запровадили графіки аварійних відключень світла.