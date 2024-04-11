Внаслідок обстрілу загинули дві продавчині, 42 та 59 років, а також 14-річна дівчина. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що також є поранені.

Читайте також Під ударом опинилися Львівщина, Харківщина і не тільки: усе про масовану атаку України 11 квітня

Зокрема, був поранений 16-річний хлопець. За даними Харківської ОВА, станом на сьогодні він перебуває у дуже важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати підлітка.

Удари по Харківщині

У Липцях було кілька великих пожеж. Речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко повідомив, що площа пожежі склала 500 квадратних метрів.

Мешканка Липців Світлана на момент атаки перебувала у в іншому населеному пункті. Довгий час вона працювала у сусідньому магазинчику, тому вона добре знала загиблих продавчинь. Анна Черненко зазначила, що для жінки велике диво, що вона не була там.

Ми були у Слобожанському, збирались їхати звідти. Буквально 10 хвилин до прильоту пішла викопати смородину. Це нас врятувало з чоловіком. Ми чули ці прильоти. Якби не пішла копати смородину, нас би, напевно, не було,

– сказала Світлана.

Також 10 квітня ворог ударив по Малій Данилівці Харківського району. Там серйозні руйнування, була пожежа у гуртожитку навчального закладу.

Крім того, росіяни завдали кількох ударів по Вовчанську. Приблизно опівдні ворог вдарив з БпЛА, скинув вибухівку на цивільний автобус, який проїжджав. Через кілька годин окупанти вдарили по місцевій лікарні з авіації. Від будівлі не залишилося нічого.

Атаки на Харківщину: останні новини