Загарбники вдарили по населених пунктах Харківського району. Очільник ОВА розповів про чергових жертв окупантів.

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Кількість загиблих зросла

Так, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, вдень близько 14:00 росіяни здійснили обстріл Липців та Малої Данилівки. Унаслідок чого загорівся магазин та аптека.

Спершу Синєгубов повідомив, що під завалами можуть перебувати люди. Пізніше посадовець уточнив, що ворожа атака забрала життя 14-річної дівчинки. Згодом під завалами знайшли ще двоє загиблих – це жінки у віці 16 та 34 років.

Також постраждали 16-річний підліток та 34-річна жінка.

Розбір завалів продовжується, у руїнах ще можуть бути люди.

Відомо, що ворог бив сьогодні також і по Вовчанську у Харківській області. Противник скинув на місцеву поліклініку 2 КАБи. Будівля медзакладу повністю зруйнована. Влада повідомила про одного постраждалого. Це 34-річний чоловік, який отримав уламкові поранення. Його госпіталізували.

Увечері 9 квітня росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Щонайменше два удари противник завдав по цивільному підприємству. Попередньо, він скинув КАБи. Щонайменше чотири людини постраждали.

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