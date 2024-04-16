Станом на ранок 16 квітня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 455 тисяч бійців.

Дивіться також Вбивця "Москви" та ураження "Костянтина Ольшанського": чому український "Нептун" так жахає Росію

Втрати агресора

Особового складу – близько 455 340 (+920),

танків – 7189 (+9),

бойових броньованих машин – 13809 (+13),

артилерійських систем – 11609 (+16),

РСЗВ – 1046 (+0),

засобів ППО – 759 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),

крилатих ракет – 2092 (+0),

кораблів / катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53),

спеціальної техніки – 1908 (+0).

Втрати Росії на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ вдарили по окупантах у Луганську