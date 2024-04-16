Станом на ранок 16 квітня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 455 тисяч бійців.

Дивіться також Вбивця "Москви" та ураження "Костянтина Ольшанського": чому український "Нептун" так жахає Росію

Втрати агресора

  • Особового складу – близько 455 340 (+920),
  • танків – 7189 (+9),
  • бойових броньованих машин – 13809 (+13),
  • артилерійських систем – 11609 (+16),
  • РСЗВ – 1046 (+0),
  • засобів ППО – 759 (+1),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
  • крилатих ракет – 2092 (+0),
  • кораблів / катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53),
  • спеціальної техніки – 1908 (+0).

втрати ворона на 16 квітня 2024Втрати Росії на 16 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ вдарили по окупантах у Луганську

  • Вдень 13 квітня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи.
  • Згодом у СтратКомі ЗСУ заявили, що Сили оборони успішно вразили ворожий пункт управління угруповання військ "Центр".