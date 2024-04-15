Такое мнение 24 Каналу озвучил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. По его словам, сигнал идет именно из Москвы.

Смотрите также Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

"Правдоподобная версия"

Сергей Куюн отметил, что если Украина бьет по НПЗ России, то становится меньше нефтепродуктов и больше нефти, которую не переработали. Соответственно россияне вынуждены экспортировать эту нефть. Это будет работать на снижение цен на нефть.

США – это потребители бензина. Россия не является экспортером бензина. Страна-агрессор экспортирует преимущественно дизтопливо, которое в Штатах потребляют очень мало. Соответственно никакого давления на цены для того, чтобы их повышали, нет.

Вообще нет этой связи. Поэтому мне было сразу очевидно, что американские чиновники просто озвучивают эту проблему, но сигнал идет именно из Москвы. То есть "не бейте по нам". Как они это передали – это уже другой вопрос,

– считает он.

Директор консалтинговой компании А-95 предположил, что есть правдоподобная версия, которая многое объясняет. Есть Chevron – очень влиятельная компания американской нефтяной промышленности. Она является крупным добытчиком нефти в Казахстане. Нефть из Казахстана идет через Каспийский трубопроводный консорциум в российский Новороссийск. Там грузится на танкеры.

Говорится об очень больших объемах нефти. Это примерно 50 – 60 миллионов тонн в год. Например, россияне экспортируют примерно 270 миллионов тонн в год.

"Именно эта компания могла надавить на американскую администрацию. Думаю, она получила сигнал от россиян, которые контролируют эту трубу, которые могли дать им понять, что "мы эту трубу вам просто перекроем, если вы не надавите на украинцев, чтобы они не били по нашим заводам". Эта версия мне кажется очень правдоподобной", – считает Куюн.

Удары по НПЗ России: как реагируют в США