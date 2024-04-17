Ініціативу підписав Президент Зеленським 16 квітня. Вона передбачає значне посилення соціальних гарантій для військовослужбовців: від лікування та відпусток до фінансових винагород, – розповідає 24 Канал.

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Від авто до мільйонів: що обіцяють

Згідно з новим законом, військові отримають право на сертифікати для закупівлі авто на суму 150 тисяч гривень та компенсації за кредитами. Також передбачено винагороди за знищену військову техніку від 12 до понад 900 тисяч гривень.

Загалом законопроєкт має на меті мотивувати військових, але важливо, щоб держава мала змогу виконати взяті на себе зобов'язання.

Військовослужбовці, які потребують тривалого лікування, зможуть розраховувати на збереження щомісячних виплат. Також передбачено відшкодування витрат для тих, хто перебуває у відрядженні.

Відпустка має становити не менше 15 календарних днів. Закон встановлює надання її частинами, але з урахуванням чисельності підрозділу – одночасно не можуть відпустити понад 30% бійців відповідного підрозділу. Це може стати проблемою через недоукомплектованість армії.

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Одноразова допомога у разі загибелі військовослужбовця встановлена на рівні не менше 15 мільйонів гривень, що є значним соціальним захистом.

Проте критики ініціативи вказують на необхідність зосередження уваги на посиленні обороноздатності та зміні умов служби, а не лише на соціальних виплатах. Зокрема, йдеться про встановлення чітких термінів демобілізації. Скажімо, після 36 місяців служби.

Новий закон – виклик для України