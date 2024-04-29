Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. С какими болезнями позвоночника не мобилизуют – передает 24 Канал.
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С какими болезнями позвоночника признают непригодным к службе
В действующем законодательстве есть список болезней, с которыми признают непригодными к прохождению службы в рядах армии. Среди них и болезни позвоночника.
Так, не могут мобилизовать, если военнообязанный имеет следующие заболевания:
- болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
- кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника;
- переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- туберкулез позвоночника, что прогрессирует, а также костей и суставов, что сопровождается расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II – III стадий;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и тому подобное) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Польше заявили, что готовы вернуть военнообязанных украинцев. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк Камыш. Однако позже глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал это "этически неоднозначным вопросом" и подчеркнул., что инициатива должна быть от Украины.
- Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК. Если этого не сделать, то военнообязанного могут ограничить в праве управлять транспортным средством, а также наложить штраф до 25 тысяч гривен, и его неуплата может привести к аресту имущества и ограничению пользования банковскими картами.
- Теперь на блокпостах во Львовской области будут дежурить не только правоохранители, но и представители ТЦК. Однако такое решение не распространяется на пограничные пункты пропуска.