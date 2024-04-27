Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень. Однако, по его словам, изменения коснулись не всех пунктов пропуска.

Смотрите также Кто получит отсрочку от мобилизации в мае: что говорит новый закон

ТЦК на блокпостах

Тарас Грень сообщил, что согласно решению Совета Обороны 25 апреля во Львовской области внесли изменения в состав контрольно-пропускных пунктов. Теперь там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП.

Сообщается, что сейчас в области обустроено семь внутренних блокпостов, на которых работают правоохранители и проводят контрдиверсионные мероприятия. Однако решение Совета Обороны не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области есть семь. Увеличение численности работников там не планируется.

Мобилизация в Украине