Про це мовиться у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. З якими хворобами хребта не мобілізують – передає 24 Канал.

До теми Закон про мобілізацію: як тепер відбувається взяття на військовий облік призовників

З якими хворобами хребта визнають непридатним до служби

У чинному законодавстві є перелік хвороб, з якими визнають непридатними до проходження служби в лавах армії. Серед них і хвороби хребта.

Так, не можуть мобілізувати, якщо військовозобов'язаний має наступні захворювання:

хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта;

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II – III стадій;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Мобілізація в Україні: останні новини