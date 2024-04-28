Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в питанні повернення військовозобов'язаних ініціатива має бути з боку України.

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Неоднозначне питання

За словами політика, йому поки що невідомі ініціативи українського уряду після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати Батьківщину,

– сказав Сікорський в ефірі.

Які є варіанти

Глава МЗС Польщі також розповів, що в грудні минулого року він уперше на посаді міністра побував у Києві. Тоді, за його словами, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

А саме, що вони (влада України, – 24 Канал) матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат,

– пояснив Сікорський.

Раніше очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти нашій державі повернути чоловіків призовного віку. Однак жодного офіційного звернення Києва до Польщі з приводу цього, як з'ясувалося, не було.

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