Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в вопросе возвращения военнообязанных инициатива должна быть со стороны Украины.
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Неоднозначный вопрос
По словам политика, ему пока неизвестны инициативы украинского правительства после принятия нового закона о мобилизации.
Здесь Украина действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это нравственно неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защищать Родину,
– сказал Сикорский в эфире.
Какие есть варианты
Глава МИД Польши также рассказал, что в декабре прошлого года он впервые в должности министра побывал в Киеве. Тогда, по его словам, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.
А именно, что они (власть Украины,– 24 Канал) будут иметь справку для своих граждан о том, что у кого-то есть урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжались социальные выплаты,
– объяснил Сикорский.
Ранее глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь нашему государству вернуть мужчин призывного возраста. Однако ни одного официального обращения Киева в Польшу по этому поводу, как выяснилось, не было.
Мужчинам за границей ограничили консульские услуги
- МИД Украины приказал дипломатическим ведомствам приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за границей. Дмитрий Кулеба сказал, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
- Ограничения вступили в силу 23 апреля и делают невозможным получение мужчинами призывного возраста загранпаспорта и паспортов гражданина Украины за пределами нашего государства.
- Также мужчины не смогут воспользоваться услугами нотариусов, которые предоставляют консульства, заключить и расторгнуть брак, установить отцовство, опеку и попечительство, зарегистрировать акт гражданского состояния.
- Впоследствии МИД предоставит уточненные разъяснения, как украинец призывного возраста сможет получить консульские услуги за границей до вступления в силу закона о мобилизации и после его вступления в силу.