Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что раньше Польша неоднократно предлагала помочь украинским властям, отправив украинских мужчин, подлежащие военной службе, "выполнить свой гражданский долг". Однако никакого официального обращения Киева в Польшу по поводу этого, как выяснилось, не было.

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"Без паники"

Посол Украины в Польше Василий Зварыч высказался по поводу влияния обновленного закона о мобилизации на украинцев, находящихся за границей. Известно, что он вступит в силу уже 18 мая этого года.

На вопрос, понадобится ли Украине помощь в транспортировке граждан, в которых будут просрочены документы, посол ответил, что Киев не обращался с такой просьбой к польской стороне.

Подождем, думаю, все пройдет нормально, без паники,

– сказал он.

В ответ на то, что в Берлине разрешат украинским мужчинам призывного возраста и дальше находиться в Германии с недействительными паспортами, дипломат отметил, что "это суверенное решение каждой страны, как обращаться с гражданами других стран».

"Мы не можем ничего заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь",– сказал Зварыч, добавив, что людям "нечего бояться".

Сколько украинских мужчин призывного возраста есть в Польше

Украинский представитель подчеркнул, что оценки количества украинских мужчин призывного возраста в Польше на данный момент "очень приблизительны".

По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора,

– сказал посол.

На вопрос, должны ли мужчины вернуться в Украину, чтобы стать на военный учет, посол ответил, что это не обязательно.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно",– сказал Зварыч.

В Польше хотят поговорить с Украиной о студентах-украинцах

Министр науки и высшего образования Польши Дариуш Вечерек сообщил, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД по этому поводу, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше.

По его словам, На сегодня в Польше находится примерно 50 тысяч студентов из Украины. Когда они приехали в страну, то все имели паспорта, студенческие визы и виды на жительство в Польше.

Надо проанализировать это. В данный момент особой угрозы мы не видим. Признаюсь честно, что нам, видимо, придется поговорить с министром образования и науки Украины на этот счет и посмотреть, как украинская власть подойдет к этому вопросу по студенчеству,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что дело с документами для украинских студентов "совершенно новое, поэтому сейчас ее трудно комментировать". Он также сообщил, что ведомство будет общаться с польским МИДом, чтобы оно объяснило, "какие возможны угрозы украинским студентам в Польше".