Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что он предполагает еще два звонка, которые могли бы остановить войну. Среди них – звонок от лидера Китая Си Цзиньпина Владимиру Путину.

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Еще два фантастических звонка

По словам политтехнолога, китайский лидер должен позвонить Путину с ультимативным требованием завершить войну. Иначе Китай прекращает поддержку, даже спасение российской экономики и присоединяется к международным санкциям.

Или же звонок от президента США к Путину с условием, что они снимают "красные линии" по запрету на удары вглубь российской территории и поставляют Украине сотни видов дальнобойного оружия, а также будут стимулировать для этого европейские страны. Все это могло бы быть, но не произойдет,

– сказал Тизенгаузен.

Он отметил, что можно и дальше говорить о фантастических звонках, но надо думать реально, а именно – что можно сделать, чтобы Путин завершил войну.

Было бы лучше, чтобы поляки не блокировали границу с Украиной и не наносили ущерб украинской экономике. Возможно, давали чуть больше оружия или жестче работали по санкциям против России. Все, что можно сделать посильно, надо делать,

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время Борис Тизенгаузен благодарит поляков за веру в Украину, поскольку они были первыми, кто начал поставлять серьезное вооружение в Украину.

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