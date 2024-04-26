Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что он предполагает еще два звонка, которые могли бы остановить войну. Среди них – звонок от лидера Китая Си Цзиньпина Владимиру Путину.
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Еще два фантастических звонка
По словам политтехнолога, китайский лидер должен позвонить Путину с ультимативным требованием завершить войну. Иначе Китай прекращает поддержку, даже спасение российской экономики и присоединяется к международным санкциям.
Или же звонок от президента США к Путину с условием, что они снимают "красные линии" по запрету на удары вглубь российской территории и поставляют Украине сотни видов дальнобойного оружия, а также будут стимулировать для этого европейские страны. Все это могло бы быть, но не произойдет,
– сказал Тизенгаузен.
Он отметил, что можно и дальше говорить о фантастических звонках, но надо думать реально, а именно – что можно сделать, чтобы Путин завершил войну.
Было бы лучше, чтобы поляки не блокировали границу с Украиной и не наносили ущерб украинской экономике. Возможно, давали чуть больше оружия или жестче работали по санкциям против России. Все, что можно сделать посильно, надо делать,
– подчеркнул политтехнолог.
В то же время Борис Тизенгаузен благодарит поляков за веру в Украину, поскольку они были первыми, кто начал поставлять серьезное вооружение в Украину.
Украинская формула мира: что известно
- Еще в 2022 году Владимир Зеленский озвучил на саммите стран G7 формулу мира. Она предусматривает обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности; освобождение всех пленных; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации; фиксацию окончания войны и тому подобное.
- По словам президента Украины, после озвучивания этой формулы мир обсуждал различные видения и подходы по восстановлению украинской государственной границы и честного мира. Однако 28 октября 2023 года на Мальте уже состоялся саммит по формуле мира, в котором приняли участие советники и дипломатические представители 66 государств. Тогда велась работа над 5 пунктами из 10 из основного документа.
- "Мы заинтересованы, чтобы все государства – европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай – были приобщены к тому, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу справедливую формулу мира", – подытожил Зеленский.
- К слову, Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии 15 – 16 июня 16 июня 2024 года. В саммите планируют принимать участие страны ЕС, страны-члены G7, а также Китай и Индия. Россия сразу же сделала заявление, что не будет участвовать в переговорах.