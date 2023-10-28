Глава государства отметил, что сегодня – первый день работы саммита на Мальте – встречи советников и дипломатических представителей относительно украинской Формулы мира, которая постепенно шаг за шагом становится глобальной, сообщает 24 Канал.

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Формула мира становится глобальной

Зеленский отметил, что на саммите были представлены 66 государств, что очень важно.

Все континенты представлены. Многие государства, разные политические традиции. Я благодарю всех лидеров и стран, которые уже поддержали общее видение мира. И есть потенциал для расширения представительства государств. Пункты нашей Формулы созданы именно так, чтобы каждый в мире, действительно ценящий международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии,

– отметил президент.