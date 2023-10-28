Глава держави зазначив, що сьогодні – перший день роботи саміту на Мальті – зустрічі радників і дипломатичних представників щодо української Формули миру, яка поступово, крок за кроком стає глобальною, повідомляє 24 Канал.

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Формула миру стає глобальною

Зеленський зазначив, що на саміті були представлені 66 держав, що дуже вагомо.

Всі континенти представлені. Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто справді цінує міжнародне право, міг проявити себе та свої цінності й підтримати глобальні зусилля проти агресії,

– зазначив президент.