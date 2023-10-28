Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, размещенные OSINT-проектом Radio & Nukes. В частности, на аэродроме есть 3 РЛС.

Интересно Чем больше россияне угрожают, тем больше у них "хлопка": фронтовая сводка от Свитана

Россияне разместили на "Бельбеке" ПВО и РЛС

На авиабазе "Бельбек" россияне разместили довольно активные системы, в частности:

2 РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;

1 РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;

1 радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;

1 комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".



Россияне пытаются защититься от ударов / Фото Radio & Nukes

Также эксперты показали график зоны прямой видимости радаров на этой площадке. Следует заметить, что это график LOS, не учитывающий характеристики распространения радиоволн или характеристики радара.



График зоны прямой видимости радаров / Фото Radio & Nukes

Стоит прочесть Россияне на аэродроме в Крыму нарисовали граффити МиГ-31: зачем это оккупантам

Какая авиация России базируется на "Бельбеке"

"Бельбек" – это очень большой и мощный военный аэродром, который расположен на берегу моря. Его территория до оккупации подчинялась Нахимовскому району Севастополя – аэродром расположен на северной стороне города рядом с микрорайоном Любимовка.

Возле него есть село Фруктовое, которое до 1945 года называлось Бельбек. Крымские татары до сих пор именно так и называют этот населённый пункт.

На "Бельбеке" дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк армии России. Он вооружен:

12 Су-27;

12 модернизированными Су-27СМ;

3 учебно-боевыми Су-27УБ;

5 двухместными истребителями Су-30М2.

Также важным моментом является то, что после реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики. Прежде всего говорится о Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, которые находятся на вооружении страны-агрессора.