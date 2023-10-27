OSINT-расследователь MT Anderson опубликовал спутниковый снимок аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе. Как свидетельствует снимок от 26 октября, россияне, вероятно, нарисовали на аэродроме граффити четырех истребителей МиГ-31.

К теме Путин решил переместить МиГ в Крым: почему это навредит России

На аэродроме "Бельбек" зафиксировано 4 МиГ-31

На линии полета можно увидеть четыре дополнительных единицы истребителей МиГ-31. OSINT-расследователь обратил внимание на отсутствие теней.

По его мнению, вероятно, российские военные используют ангары для защиты или скрытия собственной авиации.



Граффити четырех истребителей МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" / Фото MT Anderson

МиГ-31 в Крыму: что известно