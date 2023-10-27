OSINT-расследователь MT Anderson опубликовал спутниковый снимок аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе. Как свидетельствует снимок от 26 октября, россияне, вероятно, нарисовали на аэродроме граффити четырех истребителей МиГ-31.
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На аэродроме "Бельбек" зафиксировано 4 МиГ-31
На линии полета можно увидеть четыре дополнительных единицы истребителей МиГ-31. OSINT-расследователь обратил внимание на отсутствие теней.
По его мнению, вероятно, российские военные используют ангары для защиты или скрытия собственной авиации.
Граффити четырех истребителей МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" / Фото MT Anderson
МиГ-31 в Крыму: что известно
- OSINT-расследователь MT Anderson публиковал спутниковые снимки, на которых зафиксированы на аэродроме "Бельбек" четыре истребителя МиГ-31.
- Неизвестно, какой модификации МиГ-31 Россия перебросила в оккупированный Крым. Заметим, что носителем аэробаллистических ракет "Кинжал" является МиГ-31К.
- Появление в оккупированном Крыму самолетов МиГ-31 совпало с бряцанием оружия со стороны лидера России Владимира Путина.
- Он заявлял, что воздушно-космические силы России с помощью самолетов МиГ-31 постоянно будут патрулировать нейтральное пространство над Черным морем.
- На страшилки Путина отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заявил, что патрулирование МиГ-31К в Черном море кардинально ничего не меняет для сил обороны Украины.
- По словам Игната, российские самолеты и так патрулируют в Черном море, а также угрожают Украине с Юга и Севера ракетами и авиабомбами разного типа.
- Следовательно, спикер Воздушных Сил ВСУ высказал мнение, что угрозы Путина направлены в адрес стран НАТО.
- В разведке Британии, анализируя угрозы Путина, пришли к выводу, что заявления диктатора соответствуют типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, называющую Запад агрессором. Также в разведке раскритиковали ракету "Кинжал", которую восхваляет российская пропаганда.