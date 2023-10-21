Заявление Путина отвечает типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию. Об этом сообщили в британской разведке.

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По словам британских разведчиков, оправдание Путина ссылалось на недавнее усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье с целью удерживать эти суда под угрозой посредством системы вооружения с дальностью действия до 2 000 километров.

Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессорами, одновременно обставляя российскую деятельность как необходимую для защиты государства,

– отметили в разведке Британии.

Разведчики подчеркнули, что конкретное упоминание Путиным о ракете "Кинжал" и ее возможностях почти наверняка было сделано в целях стратегического обмена сообщениями, чтобы продемонстрировать, что якобы остается способным производить и использовать новое оружие, несмотря на продолжающуюся войну.

Фактически "Кинжал" остается в стадии эксплуатационных испытаний, и его производительность в Украине на сегодняшний день является плохой, говорят эксперты.

"На бумаге он остается очень способным, способен летать на гиперзвуковой скорости и уклоняться от современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка нужно значительно усовершенствовать то, как Россия использует его для достижения этого потенциала", – добавили в британской разведке.

Россия могла перебросить в Крым четыре самолета МиГ-31

Напомним, что появились кадры, где видны российские Су-30 и Су-27, а некоторые самолеты покрыты камуфляжной сеткой и шинами. В то же время сообщалось, что российские самолеты МиГ-31 в Крыму зафиксировал спутник.

Предварительно, на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Севастополе уже расположены 4 самолета МиГ-31 россиян.