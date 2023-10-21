Заява Путіна відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію. Про це повідомили у британській розвідці.

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Що ховається за словами Путіна про МіГи над Чорним морем

За словами британських розвідників, виправдання Путіна посилалося на нещодавнє посилення морської присутності США в східному Середземномор’ї з метою утримувати ці судна під загрозою за допомогою системи озброєння з дальністю дії до 2 000 кілометрів.

Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, водночас обставляючи російську діяльність як необхідну для захисту держави,

– зазначили у розвідці Британії.

Розвідники наголосили, що конкретна згадка Путіним про ракету "Кинджал" та її можливості майже напевно була зроблена в цілях стратегічного обміну повідомленнями, щоб продемонструвати, що буцімто залишається здатною виробляти та використовувати нову зброю попри триваючу війну.

Фактично "Кинджал" залишається у стадії експлуатаційних випробувань, і його продуктивність в Україні на сьогодні є поганою, кажуть експерти.

"На папері він залишається дуже спроможним, здатний літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потрібно значно вдосконалити те, як Росія використовує його, щоб досягти цього потенціалу", – додали у британській розвідці.

Росія могла перекинути у Крим чотири літаки МіГ-31

Нагадаємо, що з'явились кадри, на яких видно російські Су-30 і Су-27, а деякі літаки покриті камуфляжною сіткою та шинами. Водночас повідомлялось, що російські літаки МіГ-31 у Криму зафіксував супутник.

Попередньо, на аеродромі "Бельбек" в окупованому Севастополі вже розташовані 4 літаки МіГ-31 росіян.