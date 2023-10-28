Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюска. По его словам, энергетическая безопасность – в надежных руках.

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Заключенные работают в шахтах

Малюска сообщил, что украинские заключенные начали работать шахтерами. По его словам, есть множество преимуществ:

восполняется дефицит рабочей силы;

заключенные получают навыки, позволяющие трудоустроиться в будущем;

заключенные получают приличную зарплату, позволяющую выплачивать возмещение причиненного преступлением ущерба, уплачивать налоги и наполнять бюджетный спецфонд.

Им, естественно, на личные нужды тоже остается часть. Добытый уголь – гарантия нашей энергетической безопасности. 10 человек добывают 25 тонн в смену. Ну и конечно – никаких проблем с бронированием! "Она работает" уже неактуально – "ОНИ работают"!

– заявил министр.

Он добавил, что Министерство юстиции готово к предложениям других работодателей.

"Если есть идеи – пишите в комментариях. P.S. Колл-центры не предлагать", – подытожил Малюска.

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Зеленский подписал закон о пробационном надзоре

Президент Владимир Зеленский подписал закон о пробационном надзоре для осужденных. Появившийся в Украине новый вид наказания означает, что осужденного могут не изолировать от общества в классической тюрьме, а поместить в исправительный центр.

То есть человек там будет ночевать, а днем сможет выходить и работать на каком-то производстве. За словами министра юстиции Дениса Малюськи, это воспитательная работа с постоянным контролем, иногда с электронным мониторингом передвижения – браслетом.

Согласно закону, замена ареста на пробационный надзор не работает для военнослужащих, совершивших уголовные нарушения, а также для людей, совершивших тяжкие преступления. Пробоционное наблюдение может быть назначено судом сроком от 1 до 5 лет и от 1 до 2 лет для несовершеннолетних.