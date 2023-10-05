Как переселенцам получить юридическую помощь бесплатно
Бесплатная юридическая помощь (БЮП) предоставляется через специальные сервисы. Для того чтобы подтвердить свой статус ВПЛ, необходимо иметь соответствующую справку.
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Какие услуги оказывают через систему БЮП:
- консультация при обращении в суд;
- помощь в составлении документов;
- предоставление юридической информации;
- защита заявителя в суде или других госорганах.
Где можно получить помощь от системы БЮП
- Через телефон
Позвонить по телефону 0-800-213-103 (звонки по территории Украины бесплатные). Это номер контактного центра, где вы можете получить скорую консультацию от специалистов.
- В Telegram
Вы можете позвонить по телефону (067) 721-31-03 в мессенджере, или написать юристу через Telegram-канал.
- В спеццентре
Консультацию можно получить и в автономном режиме. Список центров оказания помощи в разных областях вы можете найти по ссылке.
Кто может получить статус ВПЛ
Статус переселенца предоставляется гражданам, вынужденным покинуть свое местожительство из-за военных действий. Регионы, считающиеся особо опасными, определяет правительство.
После получения статуса ВПЛ, лицо может оформить денежные выплаты:
- 2 тысячи гривен – взрослые (старше 18 лет);
- 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и лица с инвалидностью.