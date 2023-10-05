Как переселенцам получить юридическую помощь бесплатно

Бесплатная юридическая помощь (БЮП) предоставляется через специальные сервисы. Для того чтобы подтвердить свой статус ВПЛ, необходимо иметь соответствующую справку.

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Какие услуги оказывают через систему БЮП:

  • консультация при обращении в суд;
  • помощь в составлении документов;
  • предоставление юридической информации;
  • защита заявителя в суде или других госорганах.

Где можно получить помощь от системы БЮП

  • Через телефон

Позвонить по телефону 0-800-213-103 (звонки по территории Украины бесплатные). Это номер контактного центра, где вы можете получить скорую консультацию от специалистов.

  • В Telegram

Вы можете позвонить по телефону (067) 721-31-03 в мессенджере, или написать юристу через Telegram-канал.

  • В спеццентре

Консультацию можно получить и в автономном режиме. Список центров оказания помощи в разных областях вы можете найти по ссылке.

Кто может получить статус ВПЛ

Статус переселенца предоставляется гражданам, вынужденным покинуть свое местожительство из-за военных действий. Регионы, считающиеся особо опасными, определяет правительство.

После получения статуса ВПЛ, лицо может оформить денежные выплаты:

  • 2 тысячи гривен – взрослые (старше 18 лет);
  • 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и лица с инвалидностью.