Соответствующий закон уже подписал президент Зеленский. Теперь для обвиняемых в ненасильственных преступлениях будет действовать альтернатива аресту.

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Что такое пробационный надзор

Появившийся в Украине новый вид наказания означает, что осужденного могут не изолировать от общества. Он будет отбывать наказание не в классической тюрьме, а в исправительном центре. То есть человек там будет ночевать, однако днем сможет выходить и работать на каком-то производстве. За словами министра юстиции Дениса Малюски, "это по сути воспитательная работа с постоянным контролем, иногда с электронным мониторингом передвижения – браслетом".

Согласно закону, замена ареста на пробационный надзор не работает для военнослужащих, совершивших уголовные нарушения, а также для людей, совершивших тяжкие преступления.

Пробоционный надзор может быть назначен судом сроком от одного до пяти лет и от одного до двух лет для несовершеннолетних.

Какова цель нового закона

По мнению министра юстиции, пробационное наблюдение – "это гораздо эффективнее, чем просто закрыть человека с другими преступниками со специфической культурой, что совсем не способствует ресоциализации". Внедрение нового вида наказания будет способствовать гуманизации карательной системы и расширению возможностей исправления лиц без изоляции от общества.

В законопроекте указано, что нынешняя система уголовных наказаний устарела. Арест как их форма фактически утратил свое социальное и правовое предназначение. К тому же содержание осужденных в тюрьме финансово невыгодно.

Кроме того, в условиях военного положения существует необходимость в уменьшении количества находящихся в арестных домах людей, в частности для содержания там военнопленных.

В Украине отсрочили создание реестра олигархов

Кабмин издал распоряжение, которым предусмотрел создание реестра олигархов спустя три месяца после войны. Ранее его планировали запустить через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.

Напомним, что предложение о внедрении такого реестра поступило от президента Зеленского. Туда должны вносить олигархов, отвечающих хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, наличие активов на сумму около 2,3 миллиарда гривен. В 2021 году Верховная Рада поддержала этот закон.

Следует отметить, что принятие закона об олигархах в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии – это условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.