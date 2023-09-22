Кабинет министров изменил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.

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Закон должны были принять раньше

Согласно документу, Реестр олигархов планируют сделать через три месяца со дня отмены военного положения.

Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.

Что известно о Законе Зеленского об олигархах В 2021 году в Украине принял закон об олигархах (проект президента Владимира Зеленского). Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны отвечать хотя бы трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, наличие активов на сумму около 2,3 млрд. гривен.

Закон об олигархах: последние новости