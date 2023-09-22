Кабінет міністрів змінив план заходів щодо того, як запобігти зловживанню надмірним впливом олігархами. Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.

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Закон мали ухвалити раніше

Згідно з документом, Реєстр олігархів планують зробити через три місяці з дня скасування воєнного стану.

Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Що відомо про Закон Зеленського про олігархів У 2021 році в Україні ухвали закон про олігархів (проєкт президента Володимира Зеленського). Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати хоча б трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Закон про олігархів: останні новини