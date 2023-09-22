Кабінет міністрів змінив план заходів щодо того, як запобігти зловживанню надмірним впливом олігархами. Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення війни.
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Закон мали ухвалити раніше
Згідно з документом, Реєстр олігархів планують зробити через три місяці з дня скасування воєнного стану.
Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.
Що відомо про Закон Зеленського про олігархів
У 2021 році в Україні ухвали закон про олігархів (проєкт президента Володимира Зеленського). Законом передбачено обмеження прав бізнесменів та створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати хоча б трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.
Закон про олігархів: останні новини
- Міністр юстиції Денис Малюська сказав, що прийняття закону про олігархів, відповідно до рекомендації Венеційської комісії, – це умова для початку перемовин про вступ України до ЄС. Аналогічну умову Єврокомісія поставила для Грузії та Молдови. Проте станом на 9 червня закон – на паузі.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, хто може потрапити у реєстр, та наголосив на певних труднощах щодо створення такого реєстру, які виникли під час широкомасштабної війни. Зі слів Данілова зрозуміло, що реєстр таки планують створити, однак коли – невідомо.
- Окрім того, він підтвердив, що наразі жодна людина ще не внесена в реєстр олігархів. І все тому, що це досить непросто – визначити, який бізнесмен є олігархом, а який – ні. Водночас важливо розуміти, що йдеться не про 5 імен, а – про декілька десятків.