В настоящее время работники Государственной миграционной службы разрабатывают алгоритмы проверки браков на предмет их фиктивности. Это поможет избежать схем получения гражданства.
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Разработали "предохранители" фиктивных браков
Службе известно о случаях, когда иностранцы используют фиктивные браки как одну из схем для получения гражданства. По словам главы ГТСУ Натальи Науменко, в Украине уже борются с этим.
"Мы постоянно работаем с Минюстом, доказываем им, что нужно более жестко подходить к бракам иностранцев. Однако их позиция такова, что речь идет о правах человека, и если даже разница в возрасте в 40 лет, это же любовь, поэтому менять они нечего не планируют", – объяснила Науменко.
Поэтому ГТСУ пошло другим путём. Сотрудники миграционной службы учли опыт других стран Европы и разработали законопроект, уже принятый парламентом.
Мы предприняли предохранители для так называемого "фиктивного брака", и мы разрабатываем сейчас процедуры проверки. Какова наша философия? Ты заключил брак – ты имеешь на это право. Но это еще не основание получить вид на жительство в Украине,
– подчеркнула чиновница.
В то же время для того, чтобы иностранец мог получить вид на жительство, он должен также пройти собеседования с миграционной службой, доказать, что у него с женой есть общий быт, общая история отношений, и он планирует долго жить в браке.
"То есть нужны четкие и понятные процедуры, чтобы не было манипуляций и злоупотреблений ни одной из сторон", – отметила глава ГТСУ.
Нардеп хотел помочь иностранцу избежать экстрадиции
- Сотрудники спецслужб разоблачили действующего нардепа, который за 50 тысяч долларов обещал иностранцу решить вопрос его экстрадиции. Вероятно, речь идет о члене партии "Европейская Солидарность" Сергее Алексееве.
- Как отмечают в Службе безопасности, вероятно, Алексеев получал взятку двумя "траншами" – 20 и 30 тысяч долларов США. Итого получается – 50. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- В то же время в "ЕС" подтвердили, что задержали их однопартийца и заявили о политических притеснениях и нарушениях правоохранителями процессуальных норм во время обысков: "Партия расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей, препятствование деятельности нардепа".