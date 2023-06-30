В пятницу утром, 30 июня, стало известно о задержании народного избранника с поличным. Вскоре ему выберут меру пресечения.

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Какое наказание грозит Алексею

Как отмечают в Службе безопасности, вероятно, Алексеев получал взятку двумя "траншами" – 20 и 30 тысяч долларов США. Итого получается – 50. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За 50 тысяч долларов США нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи с судом, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе генпрокурора констатировали, что речь идет именно о главе подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка, а это как раз – Сергей Алексеев.

В то же время в "ЕС" подтвердили, что задержали их однопартийца и заявили о политических притеснениях и нарушениях правоохранителями процессуальных норм во время обысков: "Партия расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и запугивание ее представителей, препятствование деятельности нардепа".

Алексеев был задержан на взятке / фото Офиса генпрокурора

Обратите внимание! Депутату уже сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Отметим, что досудебное расследование будет осуществляться Государственным бюро расследований под оперативным сопровождением СБУ. "По месту жительства подозреваемого продолжаются безотлагательные следственные действия", – написали в Офисе Генерального прокурора.

Также важно, что спецслужбы опубликовали запись телефонного разговора, на котором слышен голос, вероятно, Алексеева, что обещает иностранцу, скорее всего, гражданину Германии, помочь в некоторых вопросах за деньги.

Телефонный разговор, подтверждающий, по всей видимости, незаконную деятельность Алексеева: смотрите видео от СБУ

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Чем известен нардеп Алексеев