У п'ятницю вранці, 30 червня, стало відомо про викриття народного обранця на гарячому. Невдовзі йому мають обрати міру запобіжного заходу.
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Яке покарання загрожує Алєксєєву
Як зазначають в Службі безпеки, ймовірно, Алєксєєв отримував хабар двома "траншами" – 20 і 30 тисяч доларів США. Разом якраз виходить – 50. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За 50 тисяч доларів США нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв'язки з судом, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, в Офісі генпрокурора констатували, що йдеться саме про голову підкомітету з питань діяльності органів правопорядку, а це якраз-таки – Сергій Алєксєєв.
Алєксєєва затримали на хабарі / фото Офісу генпрокурора
Зазначимо, що досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань під оперативним супроводом СБУ. "За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії", – написали в Офісі Генерального прокурора.
Також важливо, що спецслужби опублікували запис телефонної розмови, на якій чути голос, ймовірно, Алєксєєва, що обіцяє іноземцю, скоріш за все, громадянину Німеччини, допомогти в деяких питання за гроші.
Телефонна розмова, що підтверджує, очевидно, незаконну діяльність Алєксєєва: дивіться відео від СБУ
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Чим відомий нардеп Алєксєєв
- Обранцю 46 років. Він є Заслуженим юристом України та кандидатом юридичних наук. У 90-тих роках навчався у Київській академії праці та соціальних відносин (нині — це Академія праці, соціальних відносин і туризму).
- Одразу після закінчення ЗВО працював адвокатом. Окрім того, певний час очолював юридичний департамент "Київенерго" та працював на інших юридичних посадах в різноманітних компаніях.
- У 2019 році його обрали народним депутатом IX скликання від "Європейської Солідарності". Важливо, що від того часу він також заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.