Залог за Головко составил 805 200 гривен. О том, что его внесли, рассказал его адвокат Александр Тананакин.

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Головко вышел под залог

Тананкин сообщил, что при Михаиле Головке внесли залог, поэтому он освобожден из-под стражи. В то же время, еще рано говорить о том, когда будет следующее заседание суда.

Когда будет следующее судебное заседание неизвестно, об этом еще рано говорить,

– сказал адвокат.

Справка. 28 июня следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал для председателя Тернопольского областного совета меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 26 августа 2023 включительно. Альтернативой судья определил подозреваемому залог в размере 805 200 гривен.

В ВАКС уточнили, что после внесения заставки на подозреваемого возлагаются обязанности. В частности, он должен носить электронное средство контроля, прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду и сообщать их об изменении своего места жительства и места работы.

Также он не имеет права покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда и должен воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении.

Кроме этого, Головко обязан сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

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29 июня Судья Высшего антикорсуда Олег Ткаченко избрал меру пресечения заместителю председателя Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Игорю Гайдуку. Его тоже заключили под стражу с альтернативой залога в размере 805 тысяч гривен. Срок действия меры пресечения – 60 суток.

Ранее, кроме Михаила Головка, такие же меры были применены в отношении первого заместителя главы Тернопольской военной администрации Игоря Демьянчука.

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