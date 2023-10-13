Какую помощь оказывают безработным украинцам

Ранее ежемесячные выплаты по безработице составляли 1 тысячу гривен. В Министерстве юстиции решили увеличить сумму пособия на 500 гривен и теперь она составляет 1 500 гривен.

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Нужно понимать, что такие выплаты назначаются не просто так, их могут получить граждане, не получившие страховой стаж. Также эти средства предоставляются лицам, работавшим за последний год менее 7 месяцев.

Льготы по безработице для ВПЛ

Переселенцы могут рассчитывать на эту соцпомощь. Если лицо имеет справку о статусе ВПЛ, он может получить денежные выплаты по безработице, даже без подтверждающих документов.

Помощь оказывается и украинцам, которые сейчас находятся в оккупации или в зоне активных боевых действий. Однако для оформления выплат в таком случае необходимо, чтобы информация о местонахождении гражданина была зафиксирована в государственных реестрах. Для указанных категорий лиц, ежемесячно предоставляется – 2 500 гривен

На сегодняшний день максимальная помощь по безработице составляет – 6 700 гривен, то есть соответствует минимальной зарплате в Украине.