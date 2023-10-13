Чаще всего аферы базируются на эмоциональном состоянии гражданина. Мошенники манипулируют и выманивают личные данные своих жертв. Заместитель Председателя НБУ Алексей Шабан отмечает, что украинцы очень часто пренебрегают безопасностью своего финансового номера, сообщает 24 Канал .

Читайте также Выплаты до 20 000 гривен для ВПЛ: кто из переселенцев получит эти средства

Алексей Шабан Заместитель Председателя НБУ Совет не передавать никому данные своей платежной карты, срок ее действия, CVV-код уже более-менее все усвоили. Теперь становится неотложным понимание того, что нужно защитить номер мобильного телефона, привязанный к счету. Для этого следует идентифицировать этот номер у мобильного оператора по своим паспортным данным.

Шабан говорит, что лучше всего обезопасить себя от обмана при покупках в интернете можно, если выбирать проверенные маркетплейсы или известные интернет-магазины, успевшие зарекомендовать себя. При публикации личных данных в сети, нужно быть внимательными и не поддаваться эмоциям, например, верить в какие-то безосновательные сообщения о подарках.

С прошлого года распространенным видом мошенничества стали фишинговые страницы в интернете, клонирующие сайты єПоддержки, єПомощи, государственных органов, крупнейших банков, международных учреждений, в частности ООН. Ссылки на них распространялись мошенниками в мессенджерах, чтобы граждане, перейдя по ссылке или зарегистрировавшись, раскрывали ворам персональные данные.

– подчеркивает Шабан