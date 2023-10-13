Чому відбувається шахрайство
Найчастіше, афери базуються на емоційному стані громадянина. Шахраї маніпулюють і виманюють особисті дані свої жертви. Заступник Голови НБУ Олексій Шабан, зазначає, що українці дуже часто нехтують безпекою свого фінансового номера, повідомляє 24 Канал.
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Пораду не передавати нікому дані своєї платіжної картки, строк її дії, CVV-код уже більш-менш всі засвоїли. Тепер стає нагальним розуміння того, що потрібно захистити номер мобільного телефону, прив'язаний до рахунку. Для цього треба ідентифікувати цей номер у мобільного оператора за своїми паспортними даними.
Шабан каже, що найкраще убезпечити себе від обману під час покупок в інтернеті можна, якщо обирати перевірені маркетплейси або відомі інтернет-магазини, які встигли зарекомендувати себе. При публікації особистих даних в мережі, потрібно бути уважними і не піддаватися емоціям, наприклад вірити у якісь безпідставні повідомлення про подарунки.
З минулого року поширеним видом шахрайства стали фішингові сторінки в інтернеті, що клонують сайти єПідтримки, єДопомоги, державних органів, найбільших банків, міжнародних установ, зокрема ООН. Посилання на них розповсюджувалися шахраями в месенджерах, щоб громадяни, перейшовши за посиланням чи зареєструвавшись, розкривали злодіям персональні дані.
– наголошує Шабан
За словами банкіра, найбільше від афер страждають пенсіонери. Молодь рідко попадається у подібні схеми. Після початку повномасштабного вторгнення ошукали близько 11% українців.