Як шахраї викрадають кошти

Кіберзлочинці переважно діють через Telegram, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Наприклад, у Чернівецькій області 49-річна жителька Сторожинця втратила 98 960 гривень. Вона натрапила на оголошення в месенджері та перейшла за підробним посиланням. Потім заповнила фейкову анкету, вказавши конфіденційну інформацію, яку шахраї використали для викрадення коштів.

Міністерство соціальної політики закликає громадян бути обережними та шукати інформацію про грошову допомогу виключно на офіційних ресурсах уряду.

Зауважте! Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" здійснюються лише через офіційний Дію.

Які дані не можна вводити

Щоб уникнути шахрайства, Міністерство наголошує на необхідності не вводити на підозрілих сайтах такі дані:

ваше ім’я та паролі;

номери банківських рахунків;

PIN-коди;

дату народження;

CVV-коди.

Це допоможе зберегти кошти та захистити персональну інформацію.