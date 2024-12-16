Как мошенники похищают средства

Киберпреступники преимущественно действуют через Telegram, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Например, в Черновицкой области 49-летняя жительница Сторожинца потеряла 98 960 гривен. Она наткнулась на объявление в мессенджере и перешла по поддельной ссылке. Затем заполнила фейковую анкету, указав конфиденциальную информацию, которую мошенники использовали для похищения средств.

Министерство социальной политики призывает граждан быть осторожными и искать информацию о денежной помощи исключительно на официальных ресурсах правительства.

Обратите внимание! Выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" осуществляются только через официальный Дию.

Какие данные нельзя вводить

Во избежание мошенничества, Министерство подчеркивает необходимость не вводить на подозрительных сайтах такие данные:

ваше имя и пароли;

номера банковских счетов;

PIN-коды;

дату рождения;

CVV-коды.

Это поможет сохранить средства и защитить персональную информацию.