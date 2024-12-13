На что украинцы тратят тысячу Зеленского

На третий день выплаты украинцы уже успели потратить более 720 миллионов гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

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Сейчас украинцы больше всего тратят средства таким образом:

  • коммуналка - 63 %;
  • мобильная связь - 17 %;
  • донаты на армию - 4 %.

Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбэка. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря,
– напомнили в заметке.

На что можно потратить тысячу гривен от государства

Тысячу Зеленского украинцы могут использоваться следующим образом:

  • оплатить коммунальные услуги;
  • купить билеты или использовать вместо обычной оплаты за проезд;
  • оплатить медицинские, ветеринарные или юридические услуги;
  • оплатить услуги мобильной связи;
  • задонатить на армию;
  • вложить в военные облигации;
  • купить украинские книги;
  • приобрести лекарства и тому подобное.

Обратите внимание! Потратить тысячу возможно до 31 декабря 2025 года.