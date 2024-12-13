На что украинцы тратят тысячу Зеленского
На третий день выплаты украинцы уже успели потратить более 720 миллионов гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.
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Сейчас украинцы больше всего тратят средства таким образом:
- коммуналка - 63 %;
- мобильная связь - 17 %;
- донаты на армию - 4 %.
Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбэка. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря,
– напомнили в заметке.
На что можно потратить тысячу гривен от государства
Тысячу Зеленского украинцы могут использоваться следующим образом:
- оплатить коммунальные услуги;
- купить билеты или использовать вместо обычной оплаты за проезд;
- оплатить медицинские, ветеринарные или юридические услуги;
- оплатить услуги мобильной связи;
- задонатить на армию;
- вложить в военные облигации;
- купить украинские книги;
- приобрести лекарства и тому подобное.
Обратите внимание! Потратить тысячу возможно до 31 декабря 2025 года.