На что украинцы тратят тысячу Зеленского

На третий день выплаты украинцы уже успели потратить более 720 миллионов гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Дію.

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Сейчас украинцы больше всего тратят средства таким образом:

коммуналка - 63 %;

мобильная связь - 17 %;

донаты на армию - 4 %.

Деньги от государства по заявлениям в Дії поступают на карточку Национального кэшбэка. Скоро выплаты зайдут тем, кто подавался 2 и 3 декабря,

– напомнили в заметке.

На что можно потратить тысячу гривен от государства

Тысячу Зеленского украинцы могут использоваться следующим образом:

оплатить коммунальные услуги;

купить билеты или использовать вместо обычной оплаты за проезд;

оплатить медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

оплатить услуги мобильной связи;

задонатить на армию;

вложить в военные облигации;

купить украинские книги;

приобрести лекарства и тому подобное.

Обратите внимание! Потратить тысячу возможно до 31 декабря 2025 года.