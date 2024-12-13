На що українці витрачають тисячу Зеленського
На третій день виплати українці вже встигли витратити понад 720 мільйонів гривень, пише 24 канал з посиланням на Дію.
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Наразі українці найбільше витрачають кошти таким чином:
- комуналка — 63 %;
- мобільний звʼязок — 17 %;
- донати на армію — 4 %.
Гроші від держави за заявами в Дії надходять на картку Національного кешбеку. Скоро виплати зайдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня,
– нагадали у дописі.
На що можна витратити тисячу гривень від держави
Тисячу Зеленського українці можуть використатися таким чином:
- оплатити комунальні послуги;
- купити квитки чи використати замість звичайної оплати за проїзд;
- оплатити медичні, ветеринарні або юридичні послуги;
- оплатити послуги мобільного зв'язку;
- задонатити на армію;
- вкласти у військові облігації;
- купити українські книжки;
- придбати ліки тощо.
Зверніть увагу! Витратити тисячу можливо до 31 грудня 2025 року.