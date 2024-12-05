Обшук провели у листопаді за справою про шахрайство зі зборами на потреби військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про підозру Влада Сорди

У поліції не називають ім'я підозрюваного, але за інформацією "Громадського" йдеться про Сорда.

У грудні слідчим вдалося зібрати достатньо доказів для оголошення Владу Сорду ще однієї підозри. Її оголосили за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального Кодексу України. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Окрім цього, правоохоронці вручили Владу Сорду клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

У листопаді ексвійськовому повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, Сорд організовував збори на постачання зброї та БпЛА для Сил оборони, але частину зібраних коштів витратив на власний розсуд. Повідомляється, що підозрюваний заволодів коштами потерпілих на суму понад 357 тисяч гривень.

У поліції зауважили, що у липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що нібито має можливість придбати 5 мінометів вартістю близько 3,5 мільйона доларів. Він наголосив на терміновості збору, але насправді частину грошей залишив собі.