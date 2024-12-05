Обыск провели в ноябре по делу о мошенничестве со сборами на нужды военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно о подозрении Влада Сорды

В полиции не называют имя подозреваемого, но по информации "Громадського" речь идет о Сорде.

В декабре следователям удалось собрать достаточно доказательств для объявления Владу Сорду еще одного подозрения. Его объявили за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в соответствии с частью 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме этого, правоохранители вручили Владу Сорду ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

В ноябре экс-военному сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным следствия, Сорд организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для Сил обороны, но часть собранных средств потратил по своему усмотрению. Сообщается, что подозреваемый завладел средствами потерпевших на сумму более 357 тысяч гривен.

В полиции отметили, что в июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что якобы имеет возможность приобрести 5 минометов стоимостью около 3,5 миллиона долларов. Он отметил срочность сбора, но на самом деле часть денег оставил себе.