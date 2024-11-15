Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора. Правоохранители не назвали имени, впрочем, по данным СМИ, речь идет о Владе Гранецком-Стафийчуке, известного как Сорд.

Ранее Влад Сорд придумал историю со "своим" Орденом Богдана Хмельницкого: доказательства

Подозревают в присвоении средств, собранных на ВСУ

Военнослужащему сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах. Это часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса.

По данным следствия, военнослужащий организовывал сборы на поставку оружия и БПЛА для одной из воинских частей ВСУ.

Однако в дальнейшем он потратил часть собранных средств по своему усмотрению. Таким образом подозреваемый завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 357 тысячами гривен,

– отметили в Офисе генпрокурора.

В полиции уточнили, в июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что якобы имеет возможность приобрести 5 минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом.

"Определенную часть средств мужчина оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысяч гривен, присвоенных из сборов. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования", – отметили в полиции.

Правоохранители уже провели обыски по месту жительства подозреваемого. Сейчас ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения, – содержания под стражей.

Военнослужащему объявили о подозрении / Фото Офиса генпрокурора

Что Влад Сорд говорит о подозрении

Сам военнослужащий отреагировал на это в соцсети X, ранее известной как твитер. В частности, назвал обвинения "ничтожными".

Никакого обыска не было. Вручили подозрение... абсолютно ничтожные предъявления,

– написал Сорд.

Влад Сорд прокомментировал объявление подозрения / Скриншот