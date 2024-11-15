Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Правоохоронці не назвали імені, втім, за даними ЗМІ, йдеться про Влада Гранецького-Стафійчука, відомого як Сорд.

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Підозрюють у привласненні коштів, зібраних на ЗСУ

Військовослужбовцю повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах. Це частина 3 статті 190 Кримінального кодексу.

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї з військових частин ЗСУ.

Однак надалі він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд. Таким чином підозрюваний заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 357 тисячами гривень,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

У поліції уточнили, що в липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що нібито має можливість придбати 5 мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйона гривень. Терміновість і важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом.

"Певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування", – зазначили в поліції.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного. Наразі йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу, – тримання під вартою.

Військовослужбовцю оголосили про підозру / Фото Офісу генпрокурора

Що Влад Сорд каже про підозру

Сам військовослужбовець відреагував на це у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Зокрема, назвав звинувачення "нікчемними".

Жодного обшуку не було. Вручили підозру... абсолютно нікчемні пред'яви,

– написав Сорд.