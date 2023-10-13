Яку допомогу надають безробітним українцям

Раніше щомісячні виплати по безробіттю складали 1 тисячу гривень. У Міністерстві юстиції вирішили збільшити суму допомоги на 500 гривень і тепер вона складає 1 500 гривень.

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Потрібно розуміти, що такі виплати призначаються не просто так, їх можуть отримати громадяни, які не набули страховий стаж. Також ці кошти надаються особам, які працювали за останній рік менш ніж 7 місяців.

Пільги по безробіттю для ВПО

Переселенці можуть розраховувати на цю соцдопомогу. Якщо особа має довідку про статус ВПО, вона має змогу отримати грошові виплати по безробіттю, навіть без підтверджувальних документів.

Допомога надається і українцям, які зараз перебувають у окупації чи в зоні активних бойових дій. Однак, для оформлення виплат у такому випадку, необхідно аби інформація про місцеперебування громадянина була зафіксована у державних реєстрах. Для вказаних категорій осіб, щомісячно надають – 2 500 гривень

Станом на зараз максимальна допомога по безробіттю становить – 6 700 гривень, тобто відповідає мінімальній зарплаті в Україні.