Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, задача украинской Формулы мира состоит не в том, чтобы договориться с Россией, что нереально.
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Задача Формулы мира
Основная задача украинской Формулы мира – изоляция России. Михаил Шейтельман уверен, что союзники Украины поддержат эту инициативу. Но важно, чтобы также подписались большие мировые страны и те, кто имеет весомый голос в решениях.
"Нам нужно, чтобы подписалась Бразилия, Китай и тогда все – Россия должна быть изолирована. Чего нам не хватает в санкциях – тотальной изоляции. Санкции не работают, потому что есть Китай, который не готов к ним присоединяться, есть Индия. Как только присоединятся – все. Россия проживет не очень долго", – отметил политтехнолог.
Напомним, в конце 2022 года украинский президент озвучил Формулу мира, предусматривающую справедливое завершение войны, которую Россия развязала против Украины. Инициатива состоит из 10 положений.
В частности, речь идет о радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности; освобождении пленных и депортированных; выполнении устава ООН по восстановлению территориальной целостности; вывод российских войск; возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации и фиксации окончания войны.
Что известно о действии Формулы мира: последние новости
- Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский отметил, что 80 стран поддерживают украинскую Формулу мира. Когда документ будет готов, его передадут россиянам через ООН или мировых лидеров.
- По словам украинского главы, Формула мира становится глобальной. Ее положения прописаны так, "чтобы каждый в мире мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии". Мировое большинство постепенно объединяется вокруг справедливого и общего видения.
- Ранее Алексей Данилов подчеркнул, что Формула мира имеет ключевое положение. Касается оно полного вывода оккупационных войск и восстановления контроля Украины над всеми территориями.