После того, как постановление Кабмина вступило в силу, военнообязанные находящиеся за рубежом потеряли возможность оформить паспортные документы. Сначала в Минобороны Польши заявили, что украинские мужчины могут депортировать на родину. Впрочем, в МИДе страны заверили, что этого не произойдет.

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Мужчин не будут выдавать Украине

Так, министр иностранных дел Польши Марчин Кервинский заявил, что для украинских беженцев продолжат временную защиту, которая истекает 30 июня.

Те, кто без паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, в частности Украине,

– заявил Кервинский.